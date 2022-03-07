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7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

7 Mart İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 7 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu yer alıyor. Peki, 7 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart İstanbul'da sular kesilecek mi? 7 Mart İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte merak edilenler...

Ekleme: 7.03.2022 - 11:03 Güncelleme: 7.03.2022 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul'un 5 ilçesinde uzun süreli su kesintisi yapılacağı aktarıldı. Konuyla ilgili olarak birçok vatandaş 7 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek ve 7 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi hakkında araştırmalara başladı. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar gerekli tedbirleri almak için konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle arama motorlarına yöneleneler su kesintisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyor. 7 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek ve 7 Mart İstanbul su kesintisi yapılacak ileler hangileri sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi


İstanbul'da su kesintisinin yapılacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arsında 7 Mart İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeler hangileri sorusuna cevap aramaya başladı. İSKİ tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır.” ifadeleri kullanıldı. İşte 7 Mart İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeler listesi;

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 10:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Fener Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kalfa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

7 Mart İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?


7 Mart tarihinde İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 7 Mart İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek ve 7 Mart İstanbul sular ne zaman gelecek soruları yer alıyor. İlçelere göre farklık gösteren su kesintisinin 2-5 saat aralığında olacağı belirtiliyor.


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