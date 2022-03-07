7 Mart İstanbul Sular Ne Zaman Gelecek? 7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi

7 Mart İstanbul Su Kesintisi Olan İlçeler Listesi



7 Mart İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul'un 5 ilçesinde uzun süreli su kesintisi yapılacağı aktarıldı. Konuyla ilgili olarak birçok vatandaşvehakkında araştırmalara başladı. Mağdur olmak istemeyen vatandaşlar gerekli tedbirleri almak için konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle arama motorlarına yöneleneler su kesintisi hakkında daha detaylı bilgi edinmek istiyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul'da su kesintisinin yapılacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arsındasorusuna cevap aramaya başladı. İSKİ tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır.” ifadeleri kullanıldı. İşte 7 Mart İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeler listesi;İlçe : B.ÇekmeceEtkilenen Mahalleler : Pınartepe MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 07.03.2022 10:04Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : EsenlerEtkilenen Mahalleler : Turgut Reis MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 07.03.2022 10:19Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : SilivriEtkilenen Mahalleler : Fener MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 07.03.2022 10:23Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : ÇatalcaEtkilenen Mahalleler : Kalfa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 07.03.2022 10:10Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : ÜsküdarEtkilenen Mahalleler : Ferah MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 07.03.2022 10:31Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.7 Mart tarihinde İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. İlçelere göre farklık gösteren su kesintisinin 2-5 saat aralığında olacağı belirtiliyor.