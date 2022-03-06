  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi!

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

Ekleme: 6.03.2022 - 12:16 Güncelleme: 6.03.2022 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi!
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

'Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan!
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular
Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış!
Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat belirleme yetkisi!
CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!
Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Zelenskiy: Şerefiniz için saldırıya geçin
14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Hulusi Akar: ABD kanalının yaptığı provokasyondur
İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada
Zelenskiy ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak istedi
Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

Uzmanlar açıkladı! Pandemi ne zaman bitecek?

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi