MSB duyurdu! 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi!

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere geçit vermiyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:'Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.