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Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalar
Ekleme: 29.03.2022 - 09:39 Güncelleme: 29.03.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki tarihi zirve öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Süreç barışa dair umutları yeşertmiştir. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan yaklaşım sergiledik. Bölgemizde çok fazla acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'de benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, kaçınmayız. Çatışmanın uzaması kimsenin yararına değildir. Toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Barışın ve ateşkesin sağlanması iki tarafın da faydasınadır. Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerin yönlendirmesi ile barışın temellerini atıyorusunuz. İşinizi kolaylaştıracak her adımda biz varız.

Liderler zirvesine de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin bir araya gelmeniz bile dünyada umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum. Her biri değerli dostum olan Devlet Başkanlarınıza selamlarımı iletmenizi diliyorum.
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