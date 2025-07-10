Ticaret Bakanlığı açıkladı! Milyarlarca liralık tarihi operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Temmuz ayının ilk dokuz gününde Edirne, Iğdır ve İstanbul’da düzenledikleri operasyonlarda toplamda 1 milyar 644 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Temmuz ayının ilk dokuz gününde Edirne, Iğdır ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri dokuz ayrı operasyonda toplamda 1 milyar 644 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.Bakanlık açıklamasına göre operasyonlarda:-665 kilogram esrar-344 kilogram metamfetamin-80 kilogram khat-63 kilogram kokainyakalanarak el konuldu.Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini belirten Bakanlık, küresel bir felaket olarak görülen bu suçla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Özellikle gençleri hedef alan bu suç şebekelerine karşı operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi.Operasyonlara ilişkin adli süreçler, Edirne, Iğdır ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde sürdürülüyor.Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.