Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' mesajı! 'Soykırımı inkar eden, savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımının 30. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersi çıkarmadığını gösteriyor. İsrail yönetimi Filistinlilere yönelik soykırımın hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:Srebrenitsa'da sessiz kalan uluslararası toplum, Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor.İsrail yönetimi, 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinliye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir.Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden, savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz.Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik koşulsuz desteğimizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın