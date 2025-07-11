Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tuttu! 20 yıl önce terör sorununu çözeceğim demişti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'Cumhurbaşkanımız hafta sonu tarihi bir konuşma yapacak' sözleri ile açıkladığı konuşmanın detayları ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Kampı'nda Türkiye'nin son 41 yılına damgasını vuran, binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğü, ülkenin enerjisini sömüren terör sorununun çözümünde yeni bir dönem başladığının altını çizip terörsüz Türkiye ile ilgili mesajlar verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşmada tüm ezberleri bozmuş ve 'Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Türkiye ne kadar Ankara ise İstanbul ise ne kadar Konya, Samsun, Erzurum ise o kadar da Diyarbakır'dır. Bunu böyle biliniz.Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi, sesi, musikisi, farklı bir lezzete sahiptir, bunu böyle bilmenizi istiyorum' demişti. Erdoğan, 20 yıl sonra tarihi virajda yine tarihi mesajlar verecek.Erdoğan, bu konuşmanın üzerinden geçen 20 yıl içinde büyük siyasi bedeller ödemesine karşın cesur adımlar atarak Kürt sorununun çözülmesini sağladı.Kürtçe'nin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere birçok konuda önemli adımlar atıldı. Şimdi hedef ise 'PKK'nın silahları bırakarak terörün tamamen bitmesi ve demokratik siyasetin tüm kanallarının açılması'.PKK ve terör sorununun çözülmesi sadece Türkiye değil bölge için de tarihi bir dönüm noktası olacak. Bölge ülkelerinde de barış rüzgârları esecek. Türkiye, terör sorunun çözümü ile birlikte kaynaklarını vatandaşlarının refahı, kalkınması için kullanabilecek.41 yıllık süreç içinde yeni yatırımlar, istihdam, vatandaşların refah seviyesinin artırılması için harcanabilecek trilyonlarca lira terörle mücadeleye gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen aylarda yaptığı açıklamada PKK terörünün Türkiye'ye maliyetini açıkladı.Erdoğan, 'Terörün Türkiye'ye doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor' dedi. Eli kanlı terör örgütü ilk sald-ı rısını 15 Ağustos 1984 yılında gerçekleştirdi. Saldırıda bir onbaşı hayatını kaydetti.41 yıldır devam eden mücadelede 15 bin civarında şehit verildi, 30 bine yakın yaralı ve gazi bulunuyor. Bu süre içinde öldürülen terörist sayısı ise 50 bin civarında. Teröristlerden yaklaşık 6 bin 500'ü yaralı ele geçirilirken 8 binden fazlası da kendiliğinden teslim oldu.