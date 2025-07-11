YouTube'dan şaşırtan karar! 10 yıldır kullanılan özellik kaldırılıyor

YouTube, kullanıcıların platformda viral olan videoları görebildiği 'Trendler' bölümünü kapatacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 'Trendler' sayfasının ve 'Şu Anda Trend Olanlar' listesinin önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanımdan kaldırılacağı belirtildi.Google bünyesinde faaliyet gösteren şirket, izlenme açısından en iyi performans gösteren içerikleri sıralayan 'YouTube Listeleri' özelliğini geliştirmeye daha fazla odaklanacak. Bu kısımda diğer videolara ek olarak müzik videoları, podcast yayınları ve film / dizi fragmanları gibi popüler içerikler gösteriliyor.YouTube Charts'a zamanla daha fazla içerik kategorisi ekleneceği belirtilirken trend olan oyun videolarının ise 'Oyunlara Özel Keşfet' sayfası altında görülebileceği ifade ediliyor. YouTube, yaptığı blog paylaşımında şunları söyledi:'Trendler sayfasını 2015'te başlattığımızda, 'neler trend?' sorusunun cevabını, herkesin konuştuğu tek bir viral video listesiyle yakalamak daha kolaydı. Ama bugün trendler, birçok farklı hayran kitlesi tarafından üretilen çok sayıda videodan oluşuyor. Artık çeşitli topluluklar tarafından keyifle izlenen birçok mikro-trend var.'YouTube'a göre günümüzde insanlar viral videolardan artık Shorts, arama önerileri ve TikTok gibi diğer platformlar aracılığıyla haberdar oluyor. Bu sebeple de 'özellikle son beş yılda' Trendler sayfasının trafiği ciddi ölçüde azalmış durumda.Trendler sayfasını video fikirleri üretmek için kullanan içerik üreticileri artık YouTube Studio'daki İlham Kaynakları sekmesine yönlendirilecek. Burada yapay zeka destekli içerik önerileri sunulacak.YouTube ayrıca, yeni içerik üreticilerinin keşfedilmesini kolaylaştırmak için farklı yollar üzerinde de çalışıyor. Hatta bu amaçla geliştirilen, geçen yıl tanıtılan ve izleyicilerin oyuyla videoların platformda öne çıkabildiği 'Hype' adlı tanıtım sistemi de dikkat çekmişti.