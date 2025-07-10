MSB duyurdu! Sınırı geçmeye çalışan...

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terörle mücadele harekatı, sınır güvenliği, bölgesel ve küresel konular, ikili ilişkiler, İsrail ve eğitim tatbikat faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, millî birlik ve beraberliğimiz ile ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında; 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan ve yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşını arama faaliyeti esnasında, teröristlerden temizlenen 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz'da metan ve karbonmonoksit gazına maruz kalarak şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayın ardından (7 Temmuz) beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile Hakkâri'ye giden Sayın Bakanımız;Aziz şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenlerine katılmış, ardından 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında yapılacak faaliyetlere ilişkin talimatlar vermiş,Müteakiben, söz konusu olay sonrası Ankara'ya sevk edilen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret etmiştir.Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmektedir.Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetleri neticesinde son bir haftada;Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada;Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, 1.017 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.304, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.920'ye ulaşmıştır.Yine bu hafta içerisinde Edirne ve Hatay hudut hattında toplam 103 kilogram (103.117 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.Suriye Harekât Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 212, Menbic bölgesinde ise 246 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırlarımızı korumayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine de başarıyla devam etmektedir.Bu vesileyle,11 Temmuz “Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü” münasebetiyle 30 yıl önce acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anıyor, dost ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını paylaşıyoruz.Öte yandan, bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak,İsrail'in; Filistin halkına yönelik saldırıları ve Batı Şeria'ya yönelik ilhak girişimleri ateşkese yönelik çabaların arttığı bu süreçte de devam etmektedir.İsrail yönetiminin, Filistin topraklarına yönelik müdahalelerinin ve Filistin halkının yerlerinden edilmelerine yönelik uygulamalarının son bularak işgal ettiği tüm Filistin topraklarından çekilmesi ve bölgedeki kırılganlığı artıracak söylem ve davranışlardan uzak durması gerekmektedir.Krizin en başından bugüne kadar, yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve huzuru için acil ve kalıcı ateşkes sağlanarak, çatışmaların bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.Sayın Bakanımız, hafta içerisinde ayrıca;3 Temmuz'da Brezilya'nın Ankara Büyükelçisini,4 Temmuz'da BAE Systems Genel Müdürü ile Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisini, ardından Litvanya Büyükelçimizi kabul etmiş,9 Temmuz'da Sayın Dışişleri Bakanımız ile birlikte Pakistan'a resmî bir ziyaret gerçekleştirerek Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüşmeler yapmıştır.Sayın Bakanımız bugün de (10 Temmuz) Libya Savunma Bakanı Vekili ile Bakanlığımızda bir araya gelecektir.Sayın Genelkurmay Başkanımız, 4 Temmuz'da Brüksel/Belçika'da düzenlenen NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) devir-teslim törenine katılmış, NATO Karargâhında görev yapan Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret etmiştir.Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı'nın resmî davetlisi olarak 1-3 Temmuz tarihleri arasında Romanya'ya ziyaret gerçekleştirmiştir.Millî Savunma Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet; bugün, ülkemize resmî ziyaret gerçekleştiren Libya Savunma Bakanı Vekili ile savunma ve güvenlik alanında iş birliğini kapsayan Mutabakat Muhtırası (MOU) imzalayacaktır.Öte yandan Türkiye-Yunanistan “Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı” kapsamında; 5'inci Kolordu Komutanımız, Yunanistan D Kolordusu Komutanı'nı 8-9 Temmuz'da İskeçe'de ziyaret etmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz devam etmektedir. Bu çerçevede;30 Haziran'da Birleşik Krallık'ta başlayan Sea Breeze-II Tatbikatı yarın(11 Temmuz) sona erecektir.7-18 Temmuz tarihleri arasında Konya'da Türkiye-Katar Ilgın Karma Hava Harekâtı Tatbikatı icra edilmekte,11-20 Temmuz tarih aralığında ise,Batı Karadeniz'de Breeze-2025 Deniz Harekâtı ile,Birleşik Krallık'ta Apollo Storm Özel Kuvvet Sertifikasyon tatbikatlarına katılım sağlanması planlanmaktadır.Diğer yandan,Cezayir Deniz Kuvvetleri unsuru Soummam gemisi tarafından 6-10 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti yapılmaktadır.Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) görevi kapsamında;Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma gemisi tarafından 8-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmekte,Aynı görev çerçevesinde 8-10 Temmuz tarihleri arasında Köstence'ye liman ziyareti gerçekleştiren TCG Amasra tarafından, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Varna/Bulgaristan'a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.Ülkemiz tarafından Maldivler'in savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edilen TCG Volkan; Maldivler'e intikal kapsamındaki seyrine Atlantik Okyanusu'nda devam etmektedir.NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında,Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrinti gemisi tarafından, 30 Haziran-16 Temmuz tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılmakta,TCG Gelibolu tarafından 14-16 Temmuz tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Malezya'dan dönüş seyri kapsamında 7-9 Temmuz tarihleri arasında İskenderiye/Mısır'a liman ziyareti gerçekleştiren TCG Büyükada gemimiz, yarın(11 Temmuz) Foça limanında düzenlenecek karşılama töreni ile Malezya seyrini tamamlayacaktır.Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştiren Oruç Reis araştırma gemimiz ve beraberindeki destek gemileri ile söz konusu gemilere refakat ve koruma görevi icra eden Somali Deniz Görev Grubunda görevli Deniz Kuvvetleri unsurlarımızın 15 Haziran'da başlayan dönüş seyri,Çanakkale Şehitler Abidesi'nin selamlanması ve İstanbul Boğazı geçişi ile 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na intikalle tamamlanmıştır.Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile “TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı” 14 Temmuz'da İstinye/İstanbul'da başlayacak ve18 Temmuz'da Göcek/Muğla'da sona erecektir.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında 17 Temmuz'da icra edilecek Karşı Hava Saldırısı Eğitimine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİYerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılmasına yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir.Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;T-70 Genel Maksat Helikopteri ile,Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.Ayrıca, Sayın Bakanımızın talimatıyla;Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın teknolojik kabiliyetlerini artırmak,Görev sistemleriyle entegre çalışacak millî çözümleri hayata geçirmek ve,Hava Kuvvetleri Komutanlığının platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla kurulan “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı” ve “403'üncü Test Filo Komutanlığı” Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız tarafından 4 Temmuz'da Mürted Hava Meydan Komutanlığında açılmıştır.ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULARPersonel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri, planlanan takvime uygun şekilde devam etmektedir.Bu kapsamda;Millî Savunma Üniversitesi “2025 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 29 Temmuz'a kadar sürecek,3 Temmuz'da başlayan;“Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini” başvuruları 16 Temmuz'da sona erecek,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Sözleşmeli Er Temini” başvuruları ise 20 Temmuz'da tamamlanacaktır.Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280.850,64 (iki yüz seksen bin sekiz yüz elli TL, altmış dört Kuruş) olmuştur.8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.Yaklaşan “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” vesilesiyle milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ Silahlı Terör Örgütüne karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.Sonuç olarak bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam edecektir.