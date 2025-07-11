MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bölgemiz açısından önemli günler yaşanmakta

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye'ye değinen Bahçeli, "Bölgemiz açısından önemli günler yaşanmakta." ifadelerini kullandı."Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti, sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır."Bahçeli, bir devlet politikası haline gelen "Terörsüz Türkiye" kararlılığını başından beri sahiplenen Cumhurbaşkanı ve hükümetin süreci sonuna kadar sahiplendiğini belirterek Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın da hiçbir tahrike kapılmadan siyasi dirayeti muhafaza ettiğini vurguladı.Terörsüz Türkiye hedefinin sağlam adımlarla mesafe aldığını ifade eden Bahçeli, bugünden itibaren PKK'nın gruplar halinde silah teslimine başladığını, kara bir dönemin kapanması konusunda tarihi gelişmelerin yaşandığını kaydetti.Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler, yeşeren umutlar ve genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır. Hakikaten hem Türkiye'miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır. Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir."Silah teslim işleminin belirlenen takvim içinde tamamlanacağını vurgulayan Bahçeli, kötü anıların geride kalacağını, yeni yüzyılın mimarı ve mihverinin Türk milleti olacağını dile getirdi.Bahçeli açıklamasını şu sözlerle tamamladı:"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."