18.6 yılda bir oluyor! Bu gece yeniden yaşanacak

Gökyüzü meraklıları için yazın ilk dolunayı, gece gökyüzünde görsel bir illüzyon sunarak eşsiz bir şölen vadediyor.Ay, bu gece Türkiye saatiyle 23.36'da tam dolunay evresine ulaşacak olsa da, güneş battıktan sonra ufuk çizgisinin üzerinden yükselirken en etkileyici haliyle görülecek.O anlarda turuncumsu bir parıltıyla parlayacak ve normalden çok daha büyükmüş gibi görünecek.Bu etkiye “Ay Yanılsaması” (Moon Illusion) adı veriliyor; nadir görülen bir görsel fenomen ve beynimizin bize oynadığı bir oyun.Ay ufka yakın konumdayken, insan beyni onu ağaçlar, binalar ya da dağlar gibi yakın nesnelerle karşılaştırır. Bu da ayın, gökyüzünün yükseklerinde tek başına durduğundakinden çok daha büyük görünmesine neden olur.Ayrıca bu yıl, 18.6 yılda bir gerçekleşen Ay yörüngesi değişikliğiyle bu yanılsamayı daha net görme imkanı oluşacak.Bu illüzyonu kendiniz deneyimlemek için dolunayı ufka yakınken gözlemleyerek başlayabilirsiniz.Bu dolunay aynı zamanda 2025 yılında Ay'ın Güneş'e en uzak konuma geldiği döneme denk geliyor. Çünkü birkaç gün önce Dünya da Güneş'e en uzak noktası olan “afelion”a ulaştı.Normalde Ay ile Güneş arasındaki mesafe ortalama 149.5 milyon km civarındayken, Buck Moon (Erkek Geyik Ayı) sırasında bu mesafe yaklaşık 152 milyon km çıkacak.Bu dolunayın pozisyonu da onu özel kılacak çünkü gece boyunca olağandışı derecede alçak bir seyir izleyecek.