Kanser tedavisi görüyordu... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.' dedi.Yiğit Bulut, 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğmuştur. Babası Adalet Partisi'nden 1977 yılında Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut'tur.Orta eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamladı ve Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Yiğit Bulut, Star Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yaptı. CNN Türk'te Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.2009'da Habertürk TV'de 'Sansürsüz' adlı tartışma programını başlattı. 2010'da Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 1 yılı aşkın bir süredir 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Yiğit Bulut, 13 Temmuz 2013 tarihinde yeni görevi nedeni ile bu görevinden ayrılmıştır.Yiğit Bulut, 2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına getirilmiştir.