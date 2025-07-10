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Beyaz Gazete
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Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacağını açıkladı.

Ekleme: 10.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak
9 ilde yeni döneme geçiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz itibarıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas ve Van illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 tarihi itibari ile başlanılacaktır' denildi.

Emniyet duyurdu! 9 ilde başlayacak