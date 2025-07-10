Ayasoyfya özlemini bitiren imza! 89 yıl sonra yeniden ibadetin yolu böyle açıldı

Danıştay 10. Dairesi'nin, camiden müzeye dönüştürüldüğü 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'da yeniden ibadet etmenin yolu açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararının açıklanmasının ardından Twitter hesabından 'Hayırlı olsun' mesajını yazarak, Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını paylaştı. Erdoğan'ın imzaladığı 2729 sayılı kararda, Danıştay'ın kararı hatırlatılarak, 'Ayasofya Camii yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir' denildi.Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı büyük bir merasimle yeniden ibadete açıldı.Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Daha önce reddedilen başvuru, 2020 yılında Danıştay tarafından karara bağlanmıştı.Ayasofya, 532-537 yılları arasında İmparator I. Justinianus tarafından İmparator'un şehri yeniden yapılandırma ve güç gösterisi planının bir parçası olarak inşa edildi. Kilise, 916 yıl Bizans İmparatorluğu'nun en büyük kilisesi olarak hizmet verdi ve İstanbul'da Ortodoks Hristiyanların önemli ibadet yerlerinden birisi oldu. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesiyle Ayasofya camiye dönüştürüldü. İç mekânın İslam ibadetine uygun olarak düzenlendiği camiye yine bu dönemde minareler eklendi. Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli camilerinden biri olarak 1934 yılına kadar hizmet verdi. 1934 yılında imzalanan Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın müze olarak faaliyetini sürdürmesi karara bağlandı. Bu dönemde Ayasofya'nın içindeki mozaikler ve freskler sergilenmeye başladı. Hristiyan ve Müslüman dünyası için manevi anlamı büyük olan yapı, dünyanın her yerinden gelen turistlerin ilgisini çeken mekânların ilki oldu. 10 Temmuz 2020'de Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu ve cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu gerekçesiyle iptal etti. Bu karar sonrasında Ayasofya, 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismi ile tekrar cami olarak ibadete açıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı