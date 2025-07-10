Kanser hastalarına büyük destek! 5 yeni ilaç SGK kapsamında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Düzenleme ile yaklaşık 48 bin kanser hastası bu ilaçlardan ücretsiz faydalanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızın ardından açıkladığı müjdeyle kanserle mücadele eden vatandaşlarımıza önemli bir destek sağlayacağız. Vücudun kendi bağışıklık sistemiyle beraber 25 farklı kanser alt türüne karşı uygulanan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme kapsamına alıyoruz.'Yapılan düzenlemeyle birlikte yaklaşık 48 bin kanser hastasının bu tedavilerden faydalanabileceği belirtildi. Böylece hastaların tedaviye erişimi kolaylaşacak ve maddi yükleri azalacak.Bakan Işıkhan açıklamasında, yeni düzenleme ile birlikte SGK'nın geri ödeme listesinde yer alan kanser ilacı sayısının 784'e çıktığını vurguladı.Vedat Işıkhan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:'Kanserle savaşan vatandaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyorum.'