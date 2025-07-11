Türkiye'nin en zehirli türü! Çoban sürüsünü otlatırken fark etti
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde koca engerek yılanı görüntülendi.
Havaların ısınmasıyla birlikte aralarında zehirlilerinin de bulunduğu yılanlar, kış uykusundan uyandı. Yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine inen yılanlar, halk arasında büyük paniğe neden oluyor...
TÜRKİYE'NİN EN ZEHİRLİ YILAN TÜRÜNDEN...
Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlatırken en zehirli yılan türlerinden engerek yılanını gördü.
BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Yılanı ilk gördüğünde büyük bir panik yaşayan Yılmaz, daha sonrasında o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.