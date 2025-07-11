Türkiye'nin en zehirli türü! Çoban sürüsünü otlatırken fark etti

Havaların ısınmasıyla birlikte aralarında zehirlilerinin de bulunduğu yılanlar, kış uykusundan uyandı. Yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine inen yılanlar, halk arasında büyük paniğe neden oluyor...Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Çilhoroz köyü yaylalarında çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlatırken en zehirli yılan türlerinden engerek yılanını gördü.Yılanı ilk gördüğünde büyük bir panik yaşayan Yılmaz, daha sonrasında o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntülenen koca engerek yılanı daha sonra gözden kayboldu.