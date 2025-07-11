Terörsüz Türkiye'de ilk adım! PKK silah bırakıyor

PKK'nın bugün itibarıyla silah bırakma sürecine resmen başlanıyor.Bu gelişmeyle birlikte, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve çok boyutlu yürütülen çözüm sürecinde somut adımların atılması öngörülüyor.Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlanan silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında yapılacak; provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle konum bildirilmedi.İŞTE BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLERPKK, bu silah bırakma işleminden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer prosedür yürütüldü.Örgüt üyeleri gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip kayıt yaptırdı.MİT ve TSK, silah bırakmanın göstermelik olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu.Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.Türkiye'den siyasetçi, yazar, sivil toplum örgütü temsilcisi ve yazarların da aralarında olduğu yaklaşık 150 kişilik grup, PKK'nın Süleymaniye'de yapacağı silah bırakma törenini izlemek üzere Süleymaniye kentine gitti.Süleymani'ye kentine dünya basınından yüzlerce gazeteci töreni takip etti.PKK'nın silah bıraktığı mağara.