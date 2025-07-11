Terörsüz Türkiye'de ilk adım! PKK silah bırakıyor
Terörsüz Türkiye'de önemli bir eşik daha aşılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. Erbil'den hareket eden büyük bir konvoyun Süleymaniye'ye ulaştı. İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı.
PKK'nın bugün itibarıyla silah bırakma sürecine resmen başlanıyor.
Bu gelişmeyle birlikte, uzun süredir hazırlıkları sürdürülen ve çok boyutlu yürütülen çözüm sürecinde somut adımların atılması öngörülüyor.
Ankara, Bağdat ve Erbil'in koordinasyonunda hazırlanan silah bırakma işlemi, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye şehrinin kırsalında yapılacak; provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle konum bildirilmedi.
İŞTE BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER
SÜREÇ MİT VE TSK TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ
PKK, bu silah bırakma işleminden sonra yine aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. Bu süreçte ilkine benzer prosedür yürütüldü.
Örgüt üyeleri gruplar halinde veya bireysel olarak belirlenen merkezlere silahlarını teslim edip kayıt yaptırdı.
MİT ve TSK, silah bırakmanın göstermelik olup olmadığını takip etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu.
Bu mekanizma aracılığı ile bütün silah bırakma süreci adım adım izlenecek. Belirlenen merkezlerde toplanan silahlar özel metotlarla imha edilecek. Üçüncü bir ülkeye gönderilmesine izin verilmeyecek.
TÜRKİYE'DEN 150 KİŞİLİK GRUP BÖLGEYE GİTTİ
Türkiye'den siyasetçi, yazar, sivil toplum örgütü temsilcisi ve yazarların da aralarında olduğu yaklaşık 150 kişilik grup, PKK'nın Süleymaniye'de yapacağı silah bırakma törenini izlemek üzere Süleymaniye kentine gitti.
Süleymani'ye kentine dünya basınından yüzlerce gazeteci töreni takip etti.
PKK'nın silah bıraktığı mağara.