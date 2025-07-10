İsrail’in yeni Gazze planı: Anlaşmanın görünmeyen yüzü ortaya çıktı! Ateşkesin ardındaki kirli oyun

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'nin geleceği konusundaki planını gözler önüne serdi.Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin Refah'ta kurulacak sözde bir 'insani şehir'e kapatılmasını öngören bir planı desteklediğini yazdı. Bu 'insani şehir', insan hakları örgütleri ve aktivistler tarafından 'toplama kampı'na benzetiliyor.Plana göre yüz binlerce Filistinli güvenlik taramasından geçirildikten sonra bu kampa alınacak. İçeride kendilerine yiyecek ve sağlık hizmeti sunulacak, ancak kampın dışına çıkmalarına izin verilmeyecek.İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, planın ilk aşamada El-Mavasi bölgesinden 600.000 yerinden edilmiş Filistinlinin Refah'ın yıkıntılarına taşınmasını içerdiğini bildirdi.Katz, nihayetinde Gazze'deki tüm sivil nüfusun, yani 2 milyondan fazla kişinin bu yeni kampa kapatılmasını öngörüyor.Planlanan bu kamp, şu anda İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen 60 günlük ateşkes sırasında inşa edilecek.Savunma Bakanı, bu alanın çevresinin İsrail ordusu tarafından güvence altına alınacağını ancak kampın İsrail tarafından işletilmeyeceğini iddia etti. İsrail'in bu kampı yönetecek uluslararası ortaklar aradığını da belirtti, fakat bu ortakların kimler olabileceğini açıklamadı.Hak örgütleri ve aktivistler ise bu öneriyi 'toplama kampına' benzeterek sert şekilde eleştirdi.Haaretz'in haberine göre ise Netanyahu, kampın İsrail tarafından işletilmesini de destekliyor.Haaretz'e konuşan bir kaynağa göre Netanyahu'nun, Refah'ta kurulması planlanan kampta kalacak Filistinlilere ilişkin, 'İsterseniz onlara dondurma dağıtın, umurumda değil' dediği aktarıldı.Haaretz'e konuşan kaynak, Netanyahu'nun planın detaylarını açıklamasa da kampın İsrail güvenliği altında olacağını ve muhtemelen ABD destekli Gazze İnsani Vakfı (GHF) veya İsrail denetiminde yerel Gazze kurumları tarafından yönetileceğini belirtti.İsrail'in projeyi finanse etmeyeceği, ancak çadırların, inşaat malzemelerinin ve kurulum sürecinin ithalatını kolaylaştıracağı ifade edildi. Ayrıca temel bakım konusunda da destek sağlanacağı, ancak asıl sorumluluğun yerel kurumlara veya bu işi üstlenmeye gönüllü bir ABD şirketine verileceği aktarıldı.Bu planın ortaya çıkışıyla birlikte aynı dönemde Reuters, ABD ve İsrail destekli GHF'nin Gazze'de Filistinliler için sözde 'İnsani Geçiş Alanları' kurmayı önerdiğini bildirdi.Haaretz'e konuşan İsrailli yetkili, halkın güneye taşınacağını ve dileyenlerin başka ülkelere 'göç' edebileceğini bildirdi.'İsrail bu konu üzerinde çalışıyor,' diyen yetkili, nüfusun yer değiştirmesinin Netanyahu'nun bu hafta Washington'a yapacağı ziyaret öncesi İsrail ile ABD arasında yapılan görüşmelerin merkezinde olduğunu aktardı.ABD Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmelere aşina bir başka kaynak ise Dermer'in iki temel talepte bulunduğunu aktardı.Bunlardan ilki Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesinin gündemde tutulmasıydı.İkincisi ise ABD'nin, Hamas ile ateşkes müzakerelerinde İsrail'e baskı yapmaması, Hamas liderlerinin sürgün edilmesi, grubun silahsızlandırılması ve Gazze yönetiminden çıkarılması gibi talepler.Kaynak, ABD'li yetkililerin bu talepleri büyük olasılıkla kabul ettiğini bildirdi.Gazze'den Filistinlilerin zorla çıkarılmasını öngören bu planlar, uluslararası hak örgütleri tarafından etnik temizlik, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendiriliyor.