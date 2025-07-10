İsrail’in yeni Gazze planı: Anlaşmanın görünmeyen yüzü ortaya çıktı! Ateşkesin ardındaki kirli oyun
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri dünya gündeminde yoğun yer tutarken, kamuoyunda barışa bir adım daha yaklaşılıp yaklaşılmadığı konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Umut bir verici bir haberin aksine, İsrail basını olası bir anlaşmanın korkunç hedeflerini ortaya koydu. Haaretz gazetesine göre, 60 günlük ateşkes sırasında Siyonistler "toplama kampı" inşa edip daha sonra Gazzelileri buraya yerleştirecek.
İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Gazze'nin geleceği konusundaki planını gözler önüne serdi.
FİLİSTİNLİLER 'TOPLAMA KAMPI'NA YERLEŞTİRİLECEK
Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin Refah'ta kurulacak sözde bir 'insani şehir'e kapatılmasını öngören bir planı desteklediğini yazdı. Bu 'insani şehir', insan hakları örgütleri ve aktivistler tarafından 'toplama kampı'na benzetiliyor.
Plana göre yüz binlerce Filistinli güvenlik taramasından geçirildikten sonra bu kampa alınacak. İçeride kendilerine yiyecek ve sağlık hizmeti sunulacak, ancak kampın dışına çıkmalarına izin verilmeyecek.
PLANIN İLK AŞAMASI
İsrail Savunma Bakanı Yısrael Katz, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, planın ilk aşamada El-Mavasi bölgesinden 600.000 yerinden edilmiş Filistinlinin Refah'ın yıkıntılarına taşınmasını içerdiğini bildirdi.
Katz, nihayetinde Gazze'deki tüm sivil nüfusun, yani 2 milyondan fazla kişinin bu yeni kampa kapatılmasını öngörüyor.
ATEŞKES SIRASINDA UYGULANACAK
Planlanan bu kamp, şu anda İsrail ile Hamas arasında müzakere edilen 60 günlük ateşkes sırasında inşa edilecek.
Savunma Bakanı, bu alanın çevresinin İsrail ordusu tarafından güvence altına alınacağını ancak kampın İsrail tarafından işletilmeyeceğini iddia etti. İsrail'in bu kampı yönetecek uluslararası ortaklar aradığını da belirtti, fakat bu ortakların kimler olabileceğini açıklamadı.
Hak örgütleri ve aktivistler ise bu öneriyi 'toplama kampına' benzeterek sert şekilde eleştirdi.
SİYONİST LİDER KAMPI İŞLETMEK İSTİYOR
Haaretz'in haberine göre ise Netanyahu, kampın İsrail tarafından işletilmesini de destekliyor.
Haaretz'e konuşan bir kaynağa göre Netanyahu'nun, Refah'ta kurulması planlanan kampta kalacak Filistinlilere ilişkin, 'İsterseniz onlara dondurma dağıtın, umurumda değil' dediği aktarıldı.
KİRLİ PLANIN ORTAĞI ABD
Haaretz'e konuşan kaynak, Netanyahu'nun planın detaylarını açıklamasa da kampın İsrail güvenliği altında olacağını ve muhtemelen ABD destekli Gazze İnsani Vakfı (GHF) veya İsrail denetiminde yerel Gazze kurumları tarafından yönetileceğini belirtti.
İsrail'in projeyi finanse etmeyeceği, ancak çadırların, inşaat malzemelerinin ve kurulum sürecinin ithalatını kolaylaştıracağı ifade edildi. Ayrıca temel bakım konusunda da destek sağlanacağı, ancak asıl sorumluluğun yerel kurumlara veya bu işi üstlenmeye gönüllü bir ABD şirketine verileceği aktarıldı.
Bu planın ortaya çıkışıyla birlikte aynı dönemde Reuters, ABD ve İsrail destekli GHF'nin Gazze'de Filistinliler için sözde 'İnsani Geçiş Alanları' kurmayı önerdiğini bildirdi.
'SÜRGÜN PLANI' DEVREYE ALINACAK
Haaretz'e konuşan İsrailli yetkili, halkın güneye taşınacağını ve dileyenlerin başka ülkelere 'göç' edebileceğini bildirdi.
'İsrail bu konu üzerinde çalışıyor,' diyen yetkili, nüfusun yer değiştirmesinin Netanyahu'nun bu hafta Washington'a yapacağı ziyaret öncesi İsrail ile ABD arasında yapılan görüşmelerin merkezinde olduğunu aktardı.
TEL AVİV'İN WASHİNGTON'DAN TALEPLERİ
ABD Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmelere aşina bir başka kaynak ise Dermer'in iki temel talepte bulunduğunu aktardı.
Bunlardan ilki Gazze'den Filistinlilerin göç ettirilmesinin gündemde tutulmasıydı.
İkincisi ise ABD'nin, Hamas ile ateşkes müzakerelerinde İsrail'e baskı yapmaması, Hamas liderlerinin sürgün edilmesi, grubun silahsızlandırılması ve Gazze yönetiminden çıkarılması gibi talepler.
Kaynak, ABD'li yetkililerin bu talepleri büyük olasılıkla kabul ettiğini bildirdi.
Gazze'den Filistinlilerin zorla çıkarılmasını öngören bu planlar, uluslararası hak örgütleri tarafından etnik temizlik, savaş suçu ve insanlığa karşı suç olarak nitelendiriliyor.