Terörsüz Türkiye'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü ne açıklayacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin büyük ve güçlü Türkiye yolunda başlattığı Terörsüz Türkiye hamlesi adım adım ilerliyor. Terör örgütü PKK'nın yarın Süleymaniye'de silah bırakması bekleniyor.Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin süreç ve Terörsüz Türkiye adımlarına ilişkin dün; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kalın kabulde, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaya ilişkin kapsamlı sunum yaparken, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası da ele alındı.Öte yandan, Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından 'silah bırakma' adımına ilişkin teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan yeni bir çağrı geldi. İmralı'dan 7 dakikalı görüntülü mesaj verildi. Teröristbaşı Öcalan PKK'nın ulus devletçi amacından vazgeçtiğini açıkladı ve 'Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir' dedi.DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da yaptığı açıklamada '(Silahların bırakılmasına ilişkin) DEM Parti olarak Süleymaniye'de bir grup PKK'lının katılımıyla 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek ana tanıklık etmek için orada olacağız.' ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.Merak edilen açıklamaya ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin AHaber canlı yayınında askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Olçar şu ifadeleri kullandı:Bu süreç ile birlikte ilk defa PKK fesh ve tasfiye sürecine girmiş oldu. Bahçeli'nin çıkışı ve Cumhurbaşkanımızın yoğun desteğiyle, kamuoyundan da çok büyük destek var. Yapılan anketlerde yüzde 65-70 bandında.Şimdi ne olacak? Silah bırakma en hassas konulardan biri... Yarın Süleymaniye'de törensel aktivite ile birlikte silahlar bırakılacak.Yerel gruplar, yerel yönetimler, MİT temsilcileri ve teslim grubu var. PKK terör örgütü mensupları bu komisyona silahları teslim edecek. Kayıt altına alınacak silahlar.Bu süreç örgüt mensuplarına da aktarılan bir mesaj. Terör örgütü bir yenilgi sürecine girmişti. PKK'nın uzun süredir yenilgi altında olduğunu biliyoruz. Örgüt paketler halinde önümüzdeki Eylül ayına kadar tamamı silah bırakmış olacak.Sayın Cumhurbaşkanımız bu yapılan faaliyet sonrası Cumartesi bir açıklama yapacaktır, dünya kamuoyuna PKK'nın silahları bıraktığını kendileriyle ilgili işlemlerin başlatıldığını teknik bazı açıklamaları kamuoyuna duyaracağını tahmin ediyoruz.PKK, Avrupa'da daha çok böyle dernekler vakıflar üzerinden bir konumlanma sağladı, Atlantik'ten Amerika'dan Avrupa'dan yoğun destekler aldı. Biz PKK ile mücadele ederken kendi yerli ve milli unsurlarımızı kullandık, hiçbir destek gelmedi. Burada sanki AB başarısıymış, NATO başarısı gibi ortaya çıkıp da; aksettirmenin bir anlamı yoktur. Uluslararası güçlerin burada bir rolü kalmamıştır.