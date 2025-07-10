CHP'li Şile Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Tanık ifadesi ortaya çıktı

Yolsuzluk ve rüşvet sarmalına düşen Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma başlatıldı. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada çarpıcı bir tanık ifadesi ortaya çıktı. İş adamı tanık, “Atadan CHP’li olmamıza rağmen bir iskanın alınması için 300 bin lira rüşvet verdik. Bu kanıma dokundu, yediremedim. Müracatta bulunmak istedim” derken diğer bir tanığın ise belediyeye otel inşaatı için 8 milyon lira para ödediği iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.İddiaya göre soruşturmanın fitilini belediyeye rüşvet verdiklerini ileri süren tanık beyanları ateşledi. Biri gizli 6 tanığın müracaatı sonucu Başsavcılık harekete geçti. Başlatılan soruşturmada düzenlenen operasyonla Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 6 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren iş adamı, 'Ben babadan atadan CHP kökenliyim. Şile'ye CHP geldiğinde çok mutlu oldum, bir şeylerin düzeleceğine inandım. Böyle bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum ancak aynı görüşte olan bir arkadaşımla birlikte bizden para istenmeye başlanınca bir CHP'li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim.Bu nedenle vatandaşlık görevim gereği müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Özgür Kabadayı'nın başkan seçilmesiyle birlikte, benimle aynı inşaat işini yapan arkadaşım bir iskanın alımı için ofisimde 300 bin lira parayı rüşvet verdi. Bu pazarlığa bizzat ben şahidim' dedi. Soruşturma kapsamında ifade veren başka bir tanığın ise bir otel inşaatı için 8 milyon lira rüşvet verdiği belirlendi.