İspanya'da İsrailli turistlere büyük şok! 'Defolun buradan, yaşasın Filistin...'

Gazze'de devam eden soykırıma dünya ülkelerinin vatandaşlarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İspanya'nın Malaga şehrinde bir restoran sahibi İsrailli turistleri "Bir de size hizmet mi edeceğim, Filistin'e özgürlük" diyerek kovdu. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazze'de yaşanan soykırım ve insani drama tepki bu sefer İspanya'da bir restoran sahibinden geldi.İşletmesine gelen İsrailli turistlere tepki gösteren şahıs "Gazze'de Filistinlileri öldürüyorsunuz, sonra buraya tatile geliyorsunuz. Hangi yüzle" şeklinde tepki gösteren işletme sahibi turistleri restoranından kovdu.Restoran sahibi kovduğu İsraillilerin arkasından "Bir de size hizmet mi edeceğim, siz Filistinlileri öldürüyorsunuz, Gazze'de yiyin Gazze'de için, çok yaşa özgür Filistin, Filistin'e özgürlük" ifadelerini kullandı.Öte yandan yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.