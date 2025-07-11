Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.BALIKESİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkEDİRNE °C, 35°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı az bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 37°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 37°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 39°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 37°CAz bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 42°CAz bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 42°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açık