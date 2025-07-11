CHP’de satan satana! Manavgat'ta başkan inkâr etti yardımcısı çözüldü

CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında partililerin birbirlerini şikayet etmesinin son örneği Manavgat'ta yaşandı.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce CHP'li Manavgat Belediyesi yöneticileri hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta cuma günü Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in, makam odasında baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşvet almasının ardından operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişiden 35'i yakalandı.Sabah'ın haberine göre; Operasyon kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest kaldı, Niyazi Nefi Kara'nın ifadesine ulaştı.Kara'nın ifadesi, yolsuzluk ve rüşvet sarmalının CHP'de nasıl kök saldığını gözler önüne serdi. Partililerin birbirlerini suçlaması ve şikayetçi olması kervanına Kara da katıldı.Kara, kendisinden bir önceki Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen döneminde bir kısım usulsüzlükler yapıldığını fark etmesi üzerine en güvendiği isimler olan akrabalarını belediyede önemli yerlere getirdiğini söyledi.Kara, belediye başkanı seçilmeden önce CHP'den milletvekilliği yaptığını vurgulayarak, göreve geldikten sonra Manavgat Belediyesi'nin borcunun 650 milyon lira azaldığını söyledi.Kara, bir kısım akraba ve tanıdıklarını belediye başkan yardımcılığı olmak üzere önemli konumlara getirdiğinin doğru olduğunu söyleyerek, 'Suç işlemek amacıyla değil, suçluluğun önüne geçmek amacıyla böyle bir tasarrufta bulundum. Ben göreve başladığımda benden önceki dönemde bir kısım usulsüzlükler yapıldığını fark ettim.Bundan dolayı en güvendiğim insanları geçmiş dönemdeki usulsüzlüklerin tekrarlanmaması için önemli yerlere getirdim' diye konuştu.Ablasının kızı olan Bulem Şahbaz'ın Özel Kalem Müdürü olduğu ortaya çıkmıştı. Kara ifadesinde bu durumu da, 'Kendisi 15 yıllık belediye personeliydi.Kesinlikle suç işlemek amacıyla böyle bir tasarrufta bulunmam söz konusu değildir. Eğer suça karışan bir kısım belediye görevlileri varsa da benim bundan haberim yoktur' ifadelerini kullandı.