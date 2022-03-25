TikTok'ta skandal! 'Aşırı şiddet ve vahşet içeriyordu'

Son yıllarda sosyal medya ağlarında öne çıkan ve milyonlarca kullanıcıya ulaşan TikTok büyük bir dava ile karşı karşıya. İki eski TikTok moderatörü, platforma ve ana şirket Bydance'a karşı toplu dava açtı.RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLERTaraflar Ashley Velez ile Reece Young ifadelerine göre geçen yıl sosyal medya platformunda çalışıyordu. Çalışma süreleri içinde taraflar, aşırı şiddet, cinayet, vahşet gibi rahatsız edici görüntülere maruz kaldı.12 SAAT BOYUNCA ÇALIŞMIŞLARGünde 12 saat boyunca çalştıklarını ifade eden Velez ve Young, görevlerinin görüntüleri izlemek olduğunu ve bu rahatsız edici görüntüler sonucunda psikolojilerinin bozulduğunu, ayrıca, danışmanlık ücretlerini de kendilerinin karşıladığını belirtti.'ÇOK FAZLA ÖLÜM GÖRDÜM'Velez, yaptığı açıklamada 'Çok fazla ölüm gördüm. Her gün reşit olmayan çocukların istismara maruz kaldığını ve dövüldüğünü gördüm. Bazı videolar beni saatlerce ağlattı' dedi. Davaya göre TikTok, çalışanları ara vermeden saatlerce çalıştıracak büyük miktarda rahatsız edici içeriği izlemeye zorlamakla suçlanıyor. Bunun yanı sıra çalışanlar gizlilik sözleşmesini imzalama zorlandıklarını da söyledi.'SAATLERCE AĞLADIM'Velez, yaptığı açıklamada 'Çok fazla ölüm gördüm. Her gün reşit olmayan çocukların istismara maruz kaldığını ve dövüldüğünü gördüm. Bazı videolar beni saatlerce ağlattı' dedi. Bu TikTok'un böyle bir durumla ilk karşılaşması değil. Dünya çapında bilinen 10 bin içerik moderatörüne sahip olduğu ifade edilen şirket, geçen yıl da benzer davalarla karşılaşmıştı.