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OGM İşçi Alımı Şartları Nelerdir? OGM İşçi Alımı Ne Zaman?

OGM işçi alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında OGM işçi alımı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, OGM işçi alımı ne zaman? OGM işçi alımı şartları neler? OGM işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 2.03.2022 - 12:14 Güncelleme: 2.03.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
OGM İşçi Alımı Şartları Nelerdir? OGM İşçi Alımı Ne Zaman?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 5 bin yangın işçisi alımının gerçekleştirileceği belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında OGM işçi alımı şartları neler ve OGM işçi alımı ne zaman soruları yer alıyor. Bakanlık tarafından alımların 4 ay uzatıldığı aktarıldı. Bu nedenle birçok aday konuyla ilgili araştırmalarını detaylandırdı. OGM işçi alımı ne zaman ve OGM işçi alımı şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


OGM İşçi Alımı Şartları Nelerdir? OGM İşçi Alımı Ne Zaman?

OGM İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?


OGM İşçi alımı başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de OGM işçi alımı başvuruları ne zaman sorusu oldu. OGM işçi alımı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "#YeşilVatan’ımızın kıymetli ormanlarını korumak ve geliştirmek için mücadele edecek 5.000 yeni işçi istihdam ediyoruz. Bu süreçte bizlere imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve Sayın Bakanımız Bekir PAKDEMİRLİ’ye şükranlarımızı sunuyoruz." İfadeleri kullanıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı alımı gerçekleştirilecek yangın işçileri hakkında henüz kılavuz yayınlamadı. Henüz alımların yapılacağı tarih bilinmiyor. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

OGM İşçi Alımı Şartları Nelerdir? OGM İşçi Alımı Ne Zaman?

OGM İşçi Alımı Şartları Neler?


OGM işçi alımı şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında OGM işçi alımı şartları neler sorusu yer aldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 5 bin yangın işçisi alımının gerçekleşeceğinin belirtilmesiyle adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kılavuzun henüz yayınlanmaması nedeniyle özel şartlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat OGM tarafından adaylarda aranan özel şartlar şu şekilde sıralanabilir;

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

OGM işçi alımı ne zaman ve OGM yangın işçisi alımı başvuru şartları neler sorularına sizler için cevapları derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

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