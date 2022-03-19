Bolu Valisi Ahmet Ümit'den son dakika açıklaması!

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var."

Kuvvetli kar yağışının devam ettiği saatlerde Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre çok sayıda TIR, kamyon, otobüs ve otomobil birbirine girdi.Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisi ulaşmadığını söyledi. Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, 'Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var.Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.' diye konuştu.Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi. Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.