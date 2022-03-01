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Bakan Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile ilgili bilgilendirecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile ilgili bilgilendirecek!
Ekleme: 1.03.2022 - 11:34 Güncelleme: 1.03.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile ilgili bilgilendirecek!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Ukrayna ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: "UKRAYNA'DAN 2 BİN 163 KİŞİ DAHA TAHLİYE İÇİN YOLA ÇIKTI"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bugün 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden tahliye için tren ve otobüslerle yola çıktığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Dnipro, Odessa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 Türk vatandaşının yola çıktığını belirterek, "Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmiş, "Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kan
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