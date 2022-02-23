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Şişli'de silah sesleri! Eski eşinin evini bastı: Polisler seferber oldu

İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit edilen adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Ekleme: 23.02.2022 - 13:13 Güncelleme: 23.02.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de silah sesleri! Eski eşinin evini bastı: Polisler seferber olduOlay Şişli Kuştepe'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul'a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli'deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.

Şişli'de silah sesleri! Eski eşinin evini bastı: Polisler seferber oldu

Komşuyu rehin aldı
Kapıya çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Şişli'de silah sesleri! Eski eşinin evini bastı: Polisler seferber oldu

Saldırgan uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi
İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi.

Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de silah sesleri! Eski eşinin evini bastı: Polisler seferber oldu

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu, ikna çabalarının ardından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor.
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