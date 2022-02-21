21 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Artacak Mı?

21 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Yatırımcılar özellikle altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Haftanın ilk işlem gününde altının nasıl ilerlediğini görmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Rusya Ukrayna arasındaki gerilim, enflasyon verileri ve daha birçok durum altında dalgalanmalara neden oldu.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.21 Şubat altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle son zamanlarda altındaki dalgalanma yatırımcıların kafasının karışmasına neden oldu. Bu sebeple birçok kişive gram altın ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. İşte22 AYAR BİLEZİK FİYATIALIŞ: 757,21SATIŞ: 780,51CUMHURİYET ALTINI FİYATIALIŞ: 5.539,00SATIŞ: 5.623,00ATA ALTIN FİYATIALIŞ: 5.569,00SATIŞ: 5.621,00YARIM ALTIN FİYATIALIŞ: 2.720,00SATIŞ: 2.750,00TAM ALTIN FİYATIALIŞ: 5.344,68SATIŞ: 5.451,36ONS ALTIN FİYATIALIŞ: 1.896,81 $SATIŞ: 1.897,18 $ÇEYREK ALTIN FİYATLARIALIŞ: 1.356,00SATIŞ: 1.375,00GRAM ALTIN FİYATLARIALIŞ: 832,29SATIŞ: 832,47Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar birçok yatırımcının kafasını karıştırıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili olarak “ABD, Rusya'dan için Ukrayna'yı salı günü vuracak dedi, sonra Çarşamba dedi, şimdi her an vurabilir diyor. Manipülasyon var, köpük var. İnsanları bir yıldır enflasyonla fakirleştirdiler şimdi de manipülasyonla fakirleştiriyorlar. Al sat risklidir. Özellikle küçük yatırımcılar sepet yapsın.” İfadelerini kullandı. Ayrıca altın fiyatlarıyla ilgili Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy da açıklamalarda bulundu. Özsoy, “Altın fiyatlarında ana belirleyici faktör olarak küresel çapta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve bu krizin özellikle enerji fiyatları ile küresel enflasyon üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler izlenmeye devam ediyor.ABD Dolar Endeksi buradan gelen haberler ile anlık sert şekilde yukarı yönlü tepkiler vererek 96 seviyesinin üzerine çıksa da ons altın fiyatında aynı şekilde aşağı yönde sert etkiyi görmüyoruz. Dolar endeksi bu gelişmeler çerçevesinde 96 üzerinde kalıcı olmadığı sürece ons altın seyrinin yukarı yöndeki güçlü seyrinin devam edeceğini düşünüyorum.Bu çerçevede ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir.” İfadelerini kullandı.