21 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Artacak Mı?
Altın fiyatları haftanın ilk iş günü olması sebebiyle birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Şubat altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...
Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Şubat altın ne kadar ve gram altın ne kadar soruları yer aldı. Yatırımcılar özellikle altın fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Haftanın ilk işlem gününde altının nasıl ilerlediğini görmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Rusya Ukrayna arasındaki gerilim, enflasyon verileri ve daha birçok durum altında dalgalanmalara neden oldu. 21 Şubat altın fiyatları ne kadar ve çeyrek altın ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
21 Şubat Altın Fiyatları Ne Kadar?
21 Şubat altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle son zamanlarda altındaki dalgalanma yatırımcıların kafasının karışmasına neden oldu. Bu sebeple birçok kişi 21 Şubat çeyrek altın ne kadar ve gram altın ne kadar sorularına cevap aramaya başladı. İşte 21 Şubat altın fiyatları;
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 757,21
SATIŞ: 780,51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 5.539,00
SATIŞ: 5.623,00
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.569,00
SATIŞ: 5.621,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.720,00
SATIŞ: 2.750,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 5.344,68
SATIŞ: 5.451,36
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.896,81 $
SATIŞ: 1.897,18 $
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.356,00
SATIŞ: 1.375,00
GRAM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 832,29
SATIŞ: 832,47
Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar birçok yatırımcının kafasını karıştırıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar ilgiyle takip edildi. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili olarak “ABD, Rusya'dan için Ukrayna'yı salı günü vuracak dedi, sonra Çarşamba dedi, şimdi her an vurabilir diyor. Manipülasyon var, köpük var. İnsanları bir yıldır enflasyonla fakirleştirdiler şimdi de manipülasyonla fakirleştiriyorlar. Al sat risklidir. Özellikle küçük yatırımcılar sepet yapsın.” İfadelerini kullandı. Ayrıca altın fiyatlarıyla ilgili Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy da açıklamalarda bulundu. Özsoy, “Altın fiyatlarında ana belirleyici faktör olarak küresel çapta Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz ve bu krizin özellikle enerji fiyatları ile küresel enflasyon üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler izlenmeye devam ediyor.ABD Dolar Endeksi buradan gelen haberler ile anlık sert şekilde yukarı yönlü tepkiler vererek 96 seviyesinin üzerine çıksa da ons altın fiyatında aynı şekilde aşağı yönde sert etkiyi görmüyoruz. Dolar endeksi bu gelişmeler çerçevesinde 96 üzerinde kalıcı olmadığı sürece ons altın seyrinin yukarı yöndeki güçlü seyrinin devam edeceğini düşünüyorum.Bu çerçevede ons altın yükseliş potansiyelini 1860 dolar altına sarkma olmadığı müddetçe 1920 dolar seviyesine kadar sürdürebilir görülüyor. 1860 dolar öncesinde ise bugün ve yarın 1877 dolar altına doğru bir hareket görmediğimiz müddetçe 1920 dolar seviyesine doğru gidiş potansiyeli daha da kuvvetlenecektir.” İfadelerini kullandı.