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Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! Zelenski'den ateşkes çağrısı

Suların durulmadığı Rusya Ukrayna kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna lideri Zelenskiy'den olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ortamı sakinleştirecek bir son dakika açıklaması geldi. Zelenskiy, barışın yanında olduğunu dile getirerek, 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! Zelenski'den ateşkes çağrısı
Ekleme: 20.02.2022 - 17:08 Güncelleme: 20.02.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişme! Zelenski'den ateşkes çağrısı
Suların durulmadığı Rusya Ukrayna ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Batılı devletler olası bir Rusya Ukrayna savaşı üzerinde dururken, Rusya ise bir son dakika açıklamasında bulunarak 'savaş' kelimesini bile sevmediğini söyledi.

DERHAL DİYEREK AÇIKLADI

Öte yandan Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'den bir son dakika açıklaması geldi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı ülkenin doğusunda derhal ateşkes çağrısında bulundu. Zelenskiy, 'derhal ateşkes çağrısında' bulundu. Gerginliğin azalmasını istediğini dile getiren Ukrayna lideri barışın yanında olduklarını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Bakan ayrıca Ukrayna'nın Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile birlikte katıldığı Üçlü Temas Grubu içindeki barış görüşmelerini desteklediğini söyledi. Zelenskiy, Twitter'da 'Barış sürecinin yoğunlaştırılmasından yanayız. TCG'nin derhal toplanmasını ve derhal bir sessizlik rejiminin getirilmesini destekliyoruz.' dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya'dan da savaş istenmediğine dair bir açıklama gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas Bölgesi'nde yaşanan gerilime dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili Sözcü Peskov, 'Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, savaş kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir' şeklinde cevap verdi.
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