İstanbul merkezli 7 ilde Tefecilere operasyon: 33 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; faiz karşılığında para verdikleri ve vadesi gelmemiş çekleri komisyon karşılığında vadelerinden önce nakde çevirerek "Tefecilik" yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Sakarya, Karabük, Muğla, İzmir, Aydın ve Trabzon İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Örgütlü bir şekilde "Tefecilik" faaliyeti yürüttükleri tespit edilen 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. "Tefecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak" suçlarından gözaltına alınan çete üyelerinin 26'sının İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, mağdurlara ait çok sayıda çek ve senet, ajandalar ve vekaletnameler ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.