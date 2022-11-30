Adana'da DEAŞ davasındaki sanıkların cezası belli oldu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada karar açıklandı.İki sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanıyordu. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.E. ve A.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, ele geçirilen dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirtti. Suriye'de örgütsel eğitim alan sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sunuldu.Tercüman aracılığıyla savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.