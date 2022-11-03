İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 3 Kasım Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 3 Kasım Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...
3 KASIM 2022 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
ESENLER
TURGUT REİS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 08:39:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SARIYER
USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,KISIRKAYA MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA DEBİMETRE MONTAJI / DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:55:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ATAŞEHİR
YENİSAHRA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:48:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.