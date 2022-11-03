İSKİ duyurdu: İstanbul’da ilçede su kesintisi yaşanacak!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi yapılacak ilçelerin listesini günlük olarak paylaşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceğini ve suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar ise arama motorlarında, 3 Kasım Perşembe 2022 İstanbul su kesintisi yapılacak ilçeleri araştırıyor. İşte mahalle mahalle su kesintisi listesi...Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi : 2022-11-03 08:39:36.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,KISIRKAYA MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAHAçıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA DEBİMETRE MONTAJI / DEĞİŞİMİBaşlama Tarihi : 2022-11-03 09:55:16.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi : 2022-11-03 09:48:20.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.