Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak

AK Parti'den milyonların merakla beklediği EYT ve sözleşmeli personel açıklaması geldi.AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 'EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız.' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, yaptığı açıklamada 'Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.' ifadelerini kullanmıştı.Bakan Bilgin EYT konusu ile ilgili, 'Kapsamlı bir çalışma yaptık. Şu anda EYT şartlarını oluşturan 1,5 milyon insanımız var. Bu şartları taşıyanların yüzde 87'si özel sektörde. EYT, 2023'te uygulanacaktır.' demişti.