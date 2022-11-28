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Antalya'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ekleme: 28.11.2022 - 23:49 Güncelleme: 28.11.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıFeci kaza, saat 17.50 sıralarında Kumluca-Finike Karayolu Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike'den Kumluca yönüne giden Emin Şener idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki ciple kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Aysun Karakaya (41) kaza yerinde, Emin Şener (67) ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) hafif yaralanırken, cip sürücüsü A.Ü. (23) ve yanındaki E.Ç. (58) de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar A.Ü., E.Ç. ve 11 yaşındaki G.K., ambulansla götürüldükleri Kumluca Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan iki aracın da hurdaya döndüğü görüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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