Jens Stoltenberg: Türkiye'yle NATO sürecinin uzaması oldukça normal

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuştu.Stoltenberg'in gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka katılım süreci vardı. Türkiye, terörle mücadele kapsamında her iki ülkeden şüpheli isimlerin iadesini istiyor.Sürecin zaman almasının ve yaşanan tartışmaların normal olduğunu belirten Stoltenberg, halihazırda 28 ülkenin Helsinki ve Stockholm'ün katılımına onay verdiğini, bunun da hızlı ilerleyen bir süreç olduğunu söyledi.SVT, haberi, "NATO şefi, İsveç'in üyeliğinin erteleneceğini düşünmüyor" diye aktardı.Stoltenberg, söz konusu röportajında, "İsveç ve Finlandiya'nın terör yasalarını keskinleştirmek, terörle mücadelede iş birliğini artırmak ve silah ihracatındaki yanlışları düzeltmek için her şeyi gözden geçirdik." dedi. PKK'nın, Avrupa Birliği ve henüz NATO üyesi olmayan İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldığını söyleyen Genel Sekreter, şu şekilde konuştu:"İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında daha yakın iş birliğinin olması iyi""PKK gibi örgütlerle mücadele edebilmek için İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında daha yakın iş birliğinin olması iyi bir şey."