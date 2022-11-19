Göçmen kaçakçısı 10 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yanıkar Mahallesi'nde yasa dışı yollardan yabancı uyruklu şahısları deniz üzerinden kaçırma girişiminde bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi için yürütülen operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.Ekiplerin düzenlediği insan kaçakçılığına yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.10 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.İdari işlemleri tamamlanan 8 Suriye, 7 Mısır, 38 Afgan, 4 Irak ve bir İran uyruklu olmak üzere 58 düzensiz göçmen Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 araç ve bir tekneye el konuldu.