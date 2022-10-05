TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Anayasa teklifi ile ilgili açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, başörtüsü için anayasa teklif etmesini değerlendirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, başörtüsü için anayasa teklif etmesini değerlendirdi.



Şentop'un açıklamaları şöyle:



İhtiyaç var ise anayasa değişikliği yapılır. Anayasa'ya iki cümle eklemek ile bunu başarabiliriz.



