CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok: Yumruklar konuştu!

CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'a önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç tarafından saldırı düzenlendi. Yumrukların konuştuğu kavga çevredekilerin araya girmesi ile engellendi. Saldırı anı kamera görüntülerine yansıdı.Edinilen bilgiye göre etkinliğin bitimine doğru ailesi ve etkinliğe gelen misafirlerle bir masada oturan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, bir anda arkasından kendisine yaklaşan önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Samet Koç'un saldırısına uğradı.Başkan Barut bu esnada darp edilirken araya aile ve çevredekiler girdi.Koç'un etkinlikte alkol aldığı ve alkolün etkisi ile Barut'a saldırdığı iddia edilirken Koç ile Barut arasında gençlik kolları başkanlığının devri sürecinden gelen bir gerilimin olduğu ve çekişmenin uzun süreden beri sürdüğü öne sürüldü.ŞİKAYETÇİ OLDUGençlik Kolları Başkanı Serkan Barut'un Samet Koç hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken saldırıyı yapan Koç'un parti tarafından disipline sevk edileceği öğrenildi.