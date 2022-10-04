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Marmara'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu, Naci Görür uyardı

Marmara Denizi'nde gece yarısı 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hissedilmezken, Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Küçük ama yeri bakımından önemli" diye uyardı.

Ekleme: 4.10.2022 - 09:59 Güncelleme: 4.10.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Marmara'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu, Naci Görür uyardıMarmara Denizi'nde dün gece saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Naci Görür, 'Beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli' dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Kumburgaz fayı üzerinde saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19.2 km derinliğinde oluştu. Bilim Akademisi üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 'Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli' dedi.

Marmara'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu, Naci Görür uyardı
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