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Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle

Türkiye ile ABD arasında F-16 tedarik süreci devam ederken, Alman basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İddiaya göre ABD'nin süreci uzatması üzerine Türkiye'nin masasında Avrupa üretimi olan Eurofighter'lar var. Alman basını Türkiye'nin seçeneklerinin olduğunun altını çizdi.

Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Ekleme: 3.10.2022 - 11:39 Güncelleme: 3.10.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Türkiye, F-16 tediriki için bir süredir ABD ile müzakerleri sürdürüyor. Ankara'nın yaptığı açıklamaya göre uçakların tedarikinin engellenmesi sonucunda alternatif seçeneklere yönelineceği üzerinde duruluyor. Alman basınında yer alan bir habere göre göre ise Türkiye'nin F-16'lara alternatifi var. Haberde, Türkiye'nin Block 70 standardına sahip yeni bir F-16 savaş uçaklarını teslimatı için ABD ile görüşüldüğü, ancak ABD'nin tereddüt etmesi nedeniyle Türkiye'nin farklı seçeneklere yöneldiği ifade edildi.

Bunun için ise Ankara'nın gözünü diiktiği yer Avrupa Birliği (AB) yapımı Eurofihter Typhoon savaş uçağı ve Rus yapımı Su-35'ler. Ancak Rus yapımı Su-35'lerin kesin olmadığının altını çizen gazete, 'Tek koltuklu uçak Türk hükümetinin yüzeysel ilgisini uyandırıyor. Bu nedenle de kamuoyuna seçenek oluyor' dedi.

Ancak Su-35'lerin Türk Hava Kuvvetleri'ne uyum sağlamasının daha zor olacağını ifade eden gazete, bu nedenle Eurofighter savaş uçaklarının alınmasının daha ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle

Aynı zamanda haberde Türkiye'nin asla alternatifsiz olmadığı ve Eurofighter alımı konusuda halihazırda Avrupa müzakerelerinin olduğu da belirtildi. Gazete bu iddialarını ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 23 Eylül'de basına verdiği bir demeçte 'F-16'ların satışı olmazsa Eurofighter Typhoon gündemimizde' sözlerine dayandırdığını dile getirdi.

ürkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek için ABD ile yürüttüğü F-16 pazarlığı bir süredir devam ediyor. Yunanistan bu karara net bir şekilde karşı çıkarken, ABD Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye F-16 satışlarını desteklediğini ifade etmişti.











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