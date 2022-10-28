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Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı: Hastaneye kaldırıldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Nancy Pelosi'inn o sırada evde olmadığı bildirildi.

Ekleme: 28.10.2022 - 17:05 Güncelleme: 28.10.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Pelosi'nin eşi evinde saldırıya uğradı: Hastaneye kaldırıldıABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Pelosi çiftinin evine giren saldırganın Paul Pelosi'yi darp ettiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evde olmadığı bildirildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDAN TUTUKLANMIŞTI

Mayıs 2022'de California Otoyol Devriyesi'nden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin, cumartesi geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirilmişti.

Mahkeme kayıtlarında, Pelosi'nin pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edilmişti.
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