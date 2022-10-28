Kocaeli'de düğünde dehşet! 3 kişi bıçaklandı: Görüntüler ortaya çıktı...
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gelin ve damat tarafı arasındaki kavgada 3 kişi bıçaklandı. Korku dolu anlara ait görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, daha sonra kırmızı montlu şahsın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.
Olay, 15 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı.
DAMAT VE GELİN TARAFI BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışmanın büyümesiyle taraflar evlendirme dairesinin önünde birbirine girdi. Çıkan kavgada kız tarafından olduğu öğrenilen T.H, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, daha sonra kırmızı montlu şahsın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.
DAMAT VE GELİN TARAFI BİRBİRİNE GİRDİ
Tartışmanın büyümesiyle taraflar evlendirme dairesinin önünde birbirine girdi. Çıkan kavgada kız tarafından olduğu öğrenilen T.H, H.Y ve N.Y isimli üç akraba bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kavga anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu, daha sonra kırmızı montlu şahsın bir kişiyi bıçakladığı görülüyor.