Dünya şampiyonu sporcu Müslüman oldu
ABD'li kick boksçu Andrew Tate, Müslüman oldu. 35 yaşındaki sporcunun namaz kılarken görüntüleri paylaşıldı.
Dünya şampiyonlukları bulunan kick boksçu Andrew Tate, İslamiyet'i seçti.
Tate'in arkadaşı olan Tam Khan, 35 yaşındaki sporcunun Müslüman olduğunu duyurdu.
Khan, Tate'in namaz kıldığı anlara ait görüntülerini, "Elhamdülillah" notuyla paylaştı.
İşte Anrew Tate'in ilk namazı:
Tate'in arkadaşı olan Tam Khan, 35 yaşındaki sporcunun Müslüman olduğunu duyurdu.
Khan, Tate'in namaz kıldığı anlara ait görüntülerini, "Elhamdülillah" notuyla paylaştı.
İşte Anrew Tate'in ilk namazı: