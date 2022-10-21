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Arkadaşını öldürüp maaşını çekmişti! Cezası belli oldu

Zonguldak’ta Filyos Çayı kenarında el ve ayakları iple bağlı cesedi bulunan Arif Baykal'ın (69) ölümüyle ilgili tutuklanan Kadir Akbaş (56)'ın cezası belli oldu. Olayın ardından arkadaşının maaşını çektiği, el ve ayaklarını bağlamak için çamaşır ipi aldığı belirlendi.

Ekleme: 21.10.2022 - 10:44 Güncelleme: 21.10.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Arkadaşını öldürüp maaşını çekmişti! Cezası belli oldu
Çaycuma ilçe girişindeki Filyos Çayı kenarında 4 Ocak 2021 tarihinde balık tutan kişiler, el ve ayakları bağlı ceset görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, cesedin Arif Baykal'a ait olduğunu ve Bolu'da yaşadığını tespit etti. Soruşturma kapsamında Baykal'ın Çaycuma ilçesinde birlikte kaldığı arkadaşı Kadir Akbaş, gözaltına alındı. Önce serbest bırakılan Akbaş, kamera kayıtlarının incelenmesinin ve çamaşır ipi temin ettiğinin belirlenmesinin ardından yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Olayın ardından 11 yıllık arkadaşı Arif Baykalın maaşını çeken Kadir Akbaş, önceki duruşmalarda bu durum kendisine sorulduğunda, 'Öldü mü, aslı var mı? diye maaşını kontrol ettim' dedi. Savcı, Akbaş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istedi.

“TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM”

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuklu sanık Kadir Akbaş ve avukatı hazır bulundu. Savcı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemini tekrarlarken, Akbaş, 'Ben suçsuzum tahliyemi talep ediyorum' dedi. Sanık avukatı, dosyanın yeterince aydınlatılmadığını ileri sürerek, 'Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince beraatını istiyorum' diye konuştu.

Mahkeme başkanı, Akbaşa son sözünü sordu. Akbaş, bazı tanıkların ismini vererek dinlenilmesini istese de soruşturmanın geldiği durum göz önüne alınıp, dinlenilmesinin gerekli olmadığı belirtilerek, talebi kabul edilmedi. Kadir Akbaş'ın, Arif Baykal'ı kasten öldürdüğüne kanaat getiren mahkeme heyeti, Akbaş'a müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Akbaşa yargılama süresince pişmanlık göstermediği için indirim uygulanmadı. Kararı duyan Akbaş, 'Hiçbir suçu işlemedim. Önce Allah'a, sonra size yalvarıyorum. Ben bu suçu işlemedim' ifadesini kullandı.


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