Diyarbakır'da terör örgütüne darbe; Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 (Diyarbakır-Lice Ulucak-Yorulmaz) Şehit J.Yzb. Fuat OĞUZCAN Operasyonu" başlatıldı.Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1006 personel 61 operasyonel tim görev alıyor.Operasyonun 1'inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Ulucak ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 58 farklı noktada;- (1 ton 688 kg.) toz esrar,-(2 ton 80 kg) kubar esrar,-(477.500) kök skunk ve (170.800) kök kenevir ele geçirildi.