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Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bazı illere yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıya göre, İstanbul ve 65 ilde yağış bekleniyor.

Ekleme: 17.10.2022 - 10:52 Güncelleme: 17.10.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında, İç Ege'de mevsim normalleri altında, güneydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı
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