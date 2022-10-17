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Kahramanmaraş'ta kamyonet ve tren çarpıştı: 1 ölü

Kontrolsüz hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan kamyonete, tren çarptı. Yaşanan korkunç kazada, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ekleme: 17.10.2022 - 17:37 Güncelleme: 17.10.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta kamyonet ve tren çarpıştı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi, Şekeroba Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.

Çamurlu Geçit bölgesinde yaşanan olayda, alanda bulunan kontrolsüz hemzemin geçidi kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kamyonete Adana istikametinden gelen, makinistliğini H.D. ve O.Ç.'nin yaptığı tren çarptı.

Yaralı, hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsü Halil Karakulak (41), yapılan ilk müdahalenin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü hayatını kaybetti
Kamyonet sürücüsü Halil Karakulak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta kamyonet ve tren çarpıştı: 1 ölü
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