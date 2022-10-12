1 MİLYON 600 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ, 22 GÖZALTI

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 600 bin kaçak sigara ve bu sigaralara yapıştırarak orijinal gibi satışa sundukları değerlendirilen bin 500 adet Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 600 bin kaçak sigara ve bu sigaralara yapıştırarak orijinal gibi satışa sundukları değerlendirilen bin 500 adet Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, makaron sigara imalatı ile içki kaçakçılığı soruşturması kapsamında il merkezi ve Çarşamba ilçesinde operasyon düzenledi. 29 farklı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin dolu ve boş makaron sigara ve bu sigaralara yapıştırarak orijinal gibi satışa sundukları değerlendirilen bin 500 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ayrıca sigara sarma makineleri ve kaçak içkilere de el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.