Instagram hesabı nasıl açılır? Instagram hesabı açma 2021

Bu yazımızda her geçen gün daha fazla kişi tarafından merak edilen “Instagram hesabı nasıl açılır?” sorusunu cevaplandırdık. Pek çok kişi telefonuna Instagram uygulamasını indirip hesap oluşturabilse de bazı kişiler Instagram hesabının nasıl açılacağından emin olamadığı için ‘Instagram hesabı nasıl açılır?' sorusunun cevabını arıyor. Hem bilgisayardan hem de telefon üzerinden yeni bir hesap açabilmeniz için bu yazımızda sizler için tüm adımları anlattık. İşte Instagram hesap açma hakkında merak edilen her şey…









Bilgisayar ile Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

Telefon ile Instagram Hesabı Nasıl Açılır?

isteyenler sıklıkla ‘?' sorusunun cevabını araştırıyor. Bilgisayar ile Instagram hesabı açmak 2015 yılının Aralık ayından itibaren mümkün hale getirildi. Bilgisayardan hesap açmak için;Instagram'a giriş ve kayıt işlemlerinin yapıldığı Instagram'ın resmi web sitesine giriş yapım.Yeni bir Instagram hesabı açmak için bu sayfada yer alan “kaydol” butonuna basın.Instagram'a kayıt olmak için en üstte yer alan satıra cep telefonunuzu veya e-posta adresinizi yazın.İkinci satıra adınız ve soyadınız ile ilgili bilgiyi ekleyin.Üçüncü adımda Instagram hesabınızda kullanacağınız ismi belirleyin.Kullanıcı adınız girdiğinizde belirleyeceğiniz kullanıcı adının, daha önce siz ya da başkası tarafından kullanılmamış olması gerekmektedir.Son aşamada Instagram hesabınızın şifresini belirleyip kaydol butonuna basmanız sonucunda hesabınız açılmış olacaktır.Kaydolma işlemi sonrasında açmış olduğunuz Instagram sayfasına giriş yapabilirsiniz. Peki,en pratik yöntemlerden biri de telefon üzerinden Instagram'a kayıt işlemini gerçekleştirmektir. IOS ya da Android fark etmeksizin aşağıda sizinle paylaşacağımız yöntemler ile telefondan Instagram hesabı açabilirsiniz.Telefondan Instagram hesabı açmak için öncelikle, Google Play Store ya da AppStore ‘a Instagram yazmalısınız. Karşınıza çıkan Instagram uygulamasını indirdikten sonra kaydolma işlemine başlayabilirsiniz. Telefonunuza Instagram uygulamasını indirdikten sonra Instagram logosunun üzerine tıklayarak ana giriş sayfasına girin. Instagram'ın ilk açılış sayfasında herhangi bir şeye giriş yapmaya gerek olmadan login (giriş) ekranı bulunmaktadır.Ekranda bulunan 'Hesabın yok mu?' butonuna dokunun. Ardından yeni kayıt yapacağınız için sayfanın en altında yer alan “Kaydol” butonuna tıklayın.Ardından gelen ekranda 'E-posta adresi ya da telefon numarasıyla kaydol' seçeneklerinden birini tercih etmeli ve butona basmalısınız. Telefon numarası ile giriş yapmanız durumunda onay için telefonunuza sms gelecektir. Telefonunuza gelecek smse tıklayarak onaylamanız gerekecektir. Bir sonraki adımda Instagram'da yeni hesap açma işleminizin gerçekleştirildiği ekran gelecek. Bu ekranda bulunan 1. satıra cep telefonunu numaranız ya da e-posta adresinizi girmelisiniz. 2. satıra ise ad ve soy ad bilginizi, 3. satırda açacağınız Instagram hesabınızda kullanacağınız kullanıcı adınızı, 4. satırda ise sürekli kullanacağınız şifreyi belirledikten sonra 'Kaydol' butonuna basmalısınız. Bu adımları eksiksiz olarak takip ettiğinizde Instagram hesabınız kullanıma hazır olacaktır.Instagram hesabı açmanın yolları ve daha fazlası Instagram'ın verdiği bilgiler doğrultusunda bu şekilde cevaplandırılmıştır.