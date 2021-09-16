KPSS P1 nedir? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar nelerdir?

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS sonucunu öğrenen adaylar ise aldıkları puan türlerinden ‘KPSS P1 nedir?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KPSS P1 ile alım yapan kurumlar ise ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, KPSS P1 ile alım yapan kurumlar nelerdir? İşte KPSS P1 bölümleri…





KPSS P1 NEDİR?



KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR?

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS P1 puan türünün gündeme gelmesiyle birlikte pek çok kişi’ sorusunu araştırmaya başladı. Temel anlamda KPSS P1 puan türü; üniversitelerin 4 yıllık eğitim gösteren lisans bölümlerinden mezun olan herkesi ilgilendiren bölümdür. Bu sebeple lisans bölümü mezunları çalışacakları kurumu seçmeden önce KPSS P1 puan türüne sahip olmalıdır. Buna göre;Kamu Personeli Seçme sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri bulunuyor. Bu nedenle devlet memuru olmak isteyen kişiler KPSS P1 puan türüne sahip olmalıdır. KPSS P1 sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının katsayıları ayrı ayrı değerlendirilir. Adaylar verilen bu katsayılara göre puanlarının hesaplanması sonrasında KPSS P1 puanına erişim sağlarlar. Böylelikle de KPSS P1 puanı ortaya çıkar.KPSS P1 puanı türünün hesaplanması için %70 Genel Yetenek ve %30 Genel Kültür testleri etkilidir. Bu nedenle Türkçe ve matematik testlerinde iyi net yapan adayların KPSS P1 puanı yüksek gelmektedir.ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar açıklandı. İşte KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar;• Bakanlıkların mühendislik kadroları• BİST Uzman Yardımcısı• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı• İller Bankası Uzman Yardımcısı• Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı• Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı• Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli AlımıKPSS P1 puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar ‘?’ sorusunun cevabını araştırıyor. ÖSYM’nin verdiği bilgilere göre KPSS P1 puan hesaplamasında genel yetenek testi %70, genel kültür testleri ise %30 etkilidir. Bu sebeple puan türünü hesaplamak için ilk olarak genel yetenek netinizi almalı ve 0.7 ile çarpmanız gerekmektedir. İkinci adımda ise genel kültür netini 0.3 ile çarpmalısınız. Tüm sonuçları elde ettikten sonra son adımda puanınızı 40 puan ile topladığınızda KPSS P1 puanını elde edeceksiniz.Örnek olarak 50 genel yetenek neti ve 50 genel kültür neti olan bir kişi ilk olarak 50x0.7=35 ve 40x0.3=12 puanı elde etmeli sonrasında 35+12+40 ile KPSS P1 puanına erişmelidir.ve KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar ÖSYM tarafından belirlenmiştir.